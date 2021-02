Leopold Lippens overleden op 79-jarige leeftijd

Brussels minister Maron: “Voorstel Verlinden over staatsher­vor­ming ruikt naar mottenbal­len”

10:57 Het voorstel van minister van Institutionele Hervormingen Annelies Verlinden (CD&V) over de staatshervorming is een evergreen van haar partij, waarbij Brussel onder de voogdij van Vlaanderen en Wallonië wordt geplaatst. Het is tijd dat we aan Franstalige zijde zelf met een discours komen. De groenen hebben er één en verdedigen de piste van tweetalige lijsten in Brussel. Dat heeft Brussels Ecolo-minister Alain Maron vrijdag verklaard op de RTBF.