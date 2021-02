Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist, overleden op 79-jarige leeftijd

Graaf Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke-Heist, is overleden op 79-jarige leeftijd. Eind vorig jaar maakte Lippens bekend dat hij leukemie had.

Lippens sprak in december vorig jaar nog openlijk over zijn gezondheidsproblemen in een interview met onze krant. Hij leed aan leukemie, maar bleef ondanks de diagnose toch aan het werk. De laatste jaren kampte Lippens vaker met ernstige gezondheidsproblemen. Zo kreeg hij in 2017 een pacemaker en onderging hij twee jaar daarvoor een zware hartoperatie.

Begin deze week had Lippens aan de eerste schepen van Knokke-Heist, Piet De Groote, laten weten dat het niet goed ging met hem en dat De Groote zijn verantwoordelijkheden moest overnemen. “We verliezen de pater familias van onze gemeente. Hij was een burgervader in elke betekenis van het woord. We kijken, als inwoner, als tweedeverblijver en als dagjestoerist, met fierheid terug op zijn beleid”, reageert De Groote op het overleden van Lippens.

De politicus gaf altijd zijn ongezouten mening en deinsde niet terug voor een andere aanpak. Zo weerde hij treinen uit Knokke omdat toeristen de coronamaatregels niet opvolgden. Zo wilde hij begin jaren negentig de zogenaamde “frigoboxtoeristen” weren uit Knokke-Heist, wat tot een hele polemiek leidde. Door zijn oprechte en joviale aanpak was hij enorm populair in de mondaine badplaats Knokke.

In de jaren zeventig startte Lippens, die uit een vooraanstaande familie kwam, zijn carrière in de gemeentepolitiek in Knokke-Heist. Hij werd er schepen van openbare werken. Uiteindelijk volgde hij in 1979 Emmanuel Desutter op als burgemeester. Hij werd telkens opnieuw verkozen. In 2018 haalde hij zelfs maar liefst 7.000 voorkeursstemmen. Lippens, lid van de partij Gemeentebelangen, maakte er geen geheim van dat hij burgemeester wilde blijven in Knokke. Zelf vond hij 104 een mooie leeftijd om te stoppen. In totaal zou hij 41 jaar de scepter zwaaien in de kuststad.

Leopold, die door zijn adellijke wortels ook graaf was, laat drie kinderen na: dochters Justine en Julie, en zoon Valéry.

