Lentezon lokte iedereen uit zijn kot: werd het niet té druk? Van Gucht: “Laat ons hier maar van genieten”

Met een even stralende zon als vorig weekend maar een temperatuurverschil van om en bij de 18 graden was het niet zo vreemd dat we massaal naar buiten trokken en ons na een lange winter tegoed deden aan de eerste vleugjes lente. Dat was het geval aan de kust, waar de druktebarometer in onder meer Oostende en Knokke-Heist op een bepaald moment geel - en dus 'druk' - kleurde. Zaterdag al riep Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) op om niet meer naar het centrum af te zakken. Maar ook aan de Gras- en Korenlei in Gent en aan de Scheldekaaien in Antwerpen bleek het zaterdag gezellig druk, in de meeste gevallen met respect voor de maatregelen. In Mechelen en Kortrijk bracht het mooie weer dan weer heel wat shoppers en wandelaars op de been.