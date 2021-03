Lenteweer is slecht nieuws voor het virus: “Bult in de cijfers smelt als sneeuw voor de zon”

"Het virus is seizoensgebonden. Virussen zoals deze verspreiden zich makkelijker in koude en vochtige omstandigheden", wist professor Erika Vlieghe (UZA) vorig jaar al. Ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) benadrukte toen dat vooral de zon het coronavirus moeilijker maakt om te overleven. "Door het uv-licht wordt het virus vlugger geïnactiveerd. De druppeltjes die we verspreiden in de lucht drogen sneller op. Al is warmte geen garantie dat het virus effectief verdwijnt." Mocht dat het geval geweest zijn, dan waren we sinds de zomer van vorig jaar van alle ellende verlost. Helaas.