Lente of herfst? Het blijft onstuimig weer met regen en windstoten, morgen wel droger

De maxima liggen rond 10 graden in de Hoge Venen, 13 graden in het centrum en 14 graden in het uiterste zuiden. Ten zuiden van Samber en Maas zijn er vanmiddag enkele opklaringen.

Zaterdagavond en het eerste deel van de nacht blijft het verder bewolkt met nog enkele buien. Daarna wordt het droger en breekt de bewolking door vanaf het westen. De minima gaan van 4 graden in de Hoge Venen tot 9 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuidwest.

Zondag is het vaak bewolkt, maar al droger. Vooral over het reliëf vallen er nog enkele buien. Maxima van 10 graden in de Hoge Venen tot 15 graden in het centrum. De zuidwestenwind waait matig en krimpt geleidelijk naar zuidzuidwest.

Maandag hebben we eerst nog te maken met een regenzone die later naar het oosten wegtrekt. Daarachter komen we meteen terecht in onstabiele lucht waarin frequent soms felle buien vallen met lokaal kans op onweer. Er is af en toe ook wel wat zon mogelijk. Koele maxima nog steeds, tussen 11 en 16 graden bij een goed voelbare, matige tot lokaal vrij krachtige zuiden-­ tot zuidwestenwind.

Dinsdag is het opnieuw sterk wisselvallig met enkele opklaringen maar ook buien, lokaal met een donderslag, vooral landinwaarts. Maxima tussen 9 en 15 graden bij een matige en soms vrij krachtige westen-­ tot zuidwestenwind.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.