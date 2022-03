Lekkend aardgas, ook in België, grote boosdoener voor klimaat

Lekken bij de winning en het transport van aardgas zijn een ramp voor het klimaat. Dat blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek waarover VRT NWS bericht. Niet alleen in Qatar, Rusland en de VS, maar ook in ons land zijn er lekken.

Gascentrales blijken slechter voor het klimaat dan eerst werd gedacht. Er lekt immers meer aardgas weg uit bronnen en pijpleidingen dan de industrie rapporteert, zo klinkt het in een VN-rapport. “We worden ons ervan bewust dat er incidenten gebeuren op aardgaspijpleidingen”, zegt Thomas Gibon, een van de auteurs van het rapport. “Het is niet ongewoon dat er bij sommige incidenten grote hoeveelheden methaan uitgestoten worden.” Methaan is een krachtig broeikasgas. Het zou in de eerste twintig levensjaren maar liefst tachtig keer schadelijker voor het klimaat zijn dan CO2.

“Gasgestookte elektriciteitscentrales kunnen schadelijker zijn dan steenkoolcentrales voor onze planeet, precies door die methaanlekken. Over een tijdspanne van twintig jaar zou 3 à 4 procent weglekkend gas al genoeg kunnen zijn om dezelfde uitstoot van broeikasgassen te hebben als steenkoolcentrales.”

Grote boosdoener: Rusland

Exacte cijfers zijn moeilijk te achterhalen, omdat Europa lekken onvoldoende rapporteert. In Europa zou bij het transport ongeveer 0,019 procent verloren gaan, maar het gaat hier slechts om een schatting. Rusland, de grootste gasleverancier van Europa, staat bovenaan het lijstje als grootste boosdoener.

De Jamal-pijplijn, die gas van Siberië naar Europa brengt, blijkt een grote bron van lekken. Uit één lek kwam er 93 ton methaan. Het equivalent van de jaarlijkse CO2-uitstoot van 15.000 Amerikaanse auto’s. Ook Qatar, de Verenigde Staten en Algerije zijn grote vervuilers.

Ook in ons land

Niet alleen in het buitenland, maar ook in ons land vloeit aardgas weg. Clean Air Taskforce (CATF), een actiegroep die ijvert voor een koolstofvrije samenleving, stelde op zeven locaties in ons land vast dat er er aardgas lekte. Vier van die lekken werden vastgesteld bij installaties van Fluxys, het bedrijf dat instaat voor het beheer van het hogedruknetwerk in België.

De federale energiewaakhond controleert sinds 2019 aardgaslekken in ons land. Fluxys moet de aardgaslekken aanpakken. In de periode 2020-2023 moet er jaarlijks 10 procent van de methaanuitstoot teruggedrongen worden in vergelijking met 2017. Toen stootte Fluxys zowat 5.840 ton methaan uit. Dat is de CO2-uitstoot van ongeveer 38.000 grote auto’s. Tegen 2023 moet dat omgerekend minder dan 25.000 auto’s worden, zo meldt VRT NWS.

Niet alleen in ons land moet de methaanuitstoot teruggedrongen worden. Er is internationale samenwerking nodig om het probleem aan te pakken. Meer dan honderd landen tekenden de Methane Pledge. Tegen 2030 moet hun methaanuitstoot met 30 procent naar omlaag tegenover 2020. De drie landen waar de EU meer dan de helft van haar aardgas haalt - Qatar, Rusland en Algerije -ondertekenden dit niet.