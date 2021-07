Legt het Overlegcomité een strengere binnenlandse coronapas op tafel?

Het binnenlandse coronacertificaat, zeg maar het paspoort voor grote en kleine evenementen. Het is een app waarmee je kan bewijzen dat je of (volledig) gevaccineerd bent of recent getest. Eén van de manieren om bijvoorbeeld binnen te mogen op Pukkelpop. Op de derde dag van het festival zal je wel opnieuw getest moeten worden. Allemaal moeilijk te organiseren en viroloog Steven Van Gucht denkt dat testen alleen niet voldoende is. Alleen wie volledig gevaccineerd is, is veilig.