LEGOMASTERS at home: bouw je eigen racebaan

David bloedde dood door messteek in zijn dij: “Familie wil dat daders streng gestraft worden”

13 maart Is de moord op David Polfliet (42) in Beveren ingegeven door homohaat? Op die cruciale vraag is er voorlopig nog geen antwoord. Maar de jonge daders hadden vermoedelijk niet de intentie om te doden. De autopsie zou de piste van een uit de hand gelopen schermutseling onderschrijven. David bloedde dood doordat een slagader werd geraakt bij een messteek in zijn dijbeen.