Legoland in België wordt even groot als de Efteling: dit zijn alle details over wat je mag verwachten

De Croo heeft in Noorwegen onverwacht gesprek met Elon Musk

Premier Alexander De Croo heeft maandagavond in het Noorse Stavanger een onderhoud met Tesla-oprichter en rijkste man ter wereld Elon Musk. Na het onderhoud wilde de premier weinig kwijt over het gesprek. “Het was interessant”, klonk het.

6:30