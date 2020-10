Leger wil bewakingsopdracht op straat beëindigen, Antwerpse politie niet

"Is het niet de hoogste tijd om een structurele oplossing te zoeken?", vroeg Defensiechef Michel Hofman in de commissie. Hij wees erop dat het leger al zes jaar lang inspringt.



In het regeerakkoord van de nieuwe federale regering is opgenomen dat er een einde komt aan de opdracht van Defensie. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de personeelscapaciteit van de federale politie, de impact voor de lokale politie en de uitbouw van de nieuwe directie "Beveiliging" (DAB) binnen de federale politie. "Het is tijd dat anderen deze opdracht overnemen", zei ook Jamil Araoud, de kabinetschef van de nieuwe minister van Defensie, in de Kamer.