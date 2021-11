Leger beschikt tegen eind volgend jaar over cybercommando

Natte start, daarna droog met zon, behalve in de Ardennen

Het KMI verwacht vandaag eerst perioden van lichte regen of motregen. Over het noordwesten wordt het in de voormiddag echter vrij snel droog en verschijnen er rond de middag opklaringen met wat zon. In de loop van de namiddag volgt ook verder landinwaarts droog weer met opklaringen, maar ten zuiden van Samber en Maas blijft het overwegend zwaarbewolkt met steeds kans op wat lichte neerslag en plaatselijke mistbanken. Het wordt zachter met maxima van 5 graden in de Hoge Venen tot 11 graden in Vlaanderen.

