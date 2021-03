Legendarisch Café Allee in Leuven sluit deuren: “Je vond er muziek, anarchisme, plezier... en ging pas naar huis als de mensen naar hun werk vertrokken”

Over en uit dus voor het Leuvense monument op de Oude Markt: Café Allee legt de boeken neer. Eigenaar Luc Vanbutsele heeft al een tijd gezondheidsproblemen en raakte de goesting kwijt waarmee hij in 1982 het pand opende. Jaren die Paul Van Bruystegem, beter bekend als Lange Polle van Triggerfinger, zich nog goed herinnert: “Het café was een trekpleister voor de Leuvense muziekscène. Daarvoor zaten wij altijd even verderop in Den Delper, waar uitbater Luc de stiel leerde. Toen hij zelf een zaak begon, zijn we gevolgd. Jokke Kerkhofs, de vader van Kat, zat er veel. De legende wil dat Marktrock er vorm kreeg. Maar er waren ook figuren als Pikke Punk en Big Bill, die zijn eigen kruk in het café had. Er was live muziek, er werd gedanst op de toog, ge moest roepen van ‘pardon, pardon!’ om naar de toiletten te geraken... (mijmert) Dat waren soms wilde avonden, daar kwam ook al eens iets romantisch van, daar kwam een tikje verderf bij, maar dat kon allemaal veel deugd doen. Eten kon je er niet, hoogstens wat chips en nootjes, dus tijdens heel lange nachten gingen we eventjes op een ander onze maag vullen. Maar dan terug naar den Allee.”