Leeuwendeel toeristische subsidies gaat naar Antwerpen: “Cijfers doen wenkbrauwen fronsen”

Vlaanderen kende in 2022 in totaal voor 129.329.764 euro aan subsidies voor toeristische projecten toe. Meer dan de helft van de middelen (52,34 procent) ging naar projecten in de provincie Antwerpen. Limburg volgt daarna met 27.801.453 euro of 21,5 procent van de subsidiepot. West-Vlaanderen krijgt 15.031.765 euro of 11,62 procent. Vlaams-Brabant 10.191.849 euro of 7,88 procent en Oost-Vlaanderen 8.613.135 euro of 6,66 procent.