Leerlingen van vijfde en zesde leerjaar moeten mondmasker dragen, coronatest enkel nog voor kinderen met symptomen

“Het masker mag weer afgenomen worden als kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar stilzitten, op voorwaarde dat er goede ventilatie is én voldoende afstand gehouden wordt”, verklaarde minister van Onderwijs Ben Weyts voor de camera van VTM Nieuws. Voor leerkrachten in die klassen gelden dezelfde regels.

Voor studenten van het middelbaar komen er geen extra verplichtingen. “85 procent is hier al gevaccineerd en dat merk je aan de cijfers. Slechts 12 procent van de besmettingen op school komt uit het secundair onderwijs.”

Het coronavirus verspreidt zich daarentegen als een lopend vuurtje in de lagere scholen (74 procent van alle besmettingen op school; nvdr). Daar moest dus wel ingegrepen worden, stelt Weyts. Aan Franstalige kant werd beslist om in het hele middelbaar onderwijs opnieuw het mondmasker te verplichten.

Bekijk hier wat Weyts precies zei in het Vlaams Parlement:

Katholiek onderwijs: “Wat is het risico?”

Volgens Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, was de huidige situatie met quarantaines en schoolsluitingen niet langer houdbaar. “Wat is precies het risico van kinderen die besmet raken? De besmettingscijfers onder de kinderen stijgen, maar er zijn nauwelijks ziektesymptomen”, klinkt het.

“Vooraleer we opnieuw een stolp plaatsen boven ons onderwijs moeten we er vooral voor zorgen dat zij geen kwetsbaren of niet-gevaccineerden kunnen besmetten. Daarvoor zijn maatregelen in de brede samenleving nodig. Daarnaast hebben we nood aan een plan om kinderen zo snel mogelijk te kunnen vaccineren.”

“Mondmaskers zijn nefast voor taalvakken”

Het Katholiek Onderwijs onderstreept verder dat altijd gestreefd werd naar een zo normaal mogelijk schooljaar. Dat betekent dus dat leerlingen zonder mondmasker de les moeten kunnen volgen. “De ingrijpende veiligheidsmaatregelen laten ernstige sporen na op het welzijn en de vooruitgang van onze leerlingen. Onderzoek wijst uit dat onze schoolteams de leervertraging voor wiskunde en wetenschappen konden beperken, maar voor de taalvakken zijn mondmaskers op de schoolbanken nefast”, gaat Boeve verder.

Het Gemeenschapsonderwijs liet eerder al verstaan te kunnen leven met extra maatregelen, maar enkel als die in lijn liggen met die in de bredere samenleving. “Mondmaskers opnieuw invoeren of de herfstvakantie verlengen heeft geen zin als er geen gelijkaardige beperkingen zijn in de algemene samenleving”, stelt topman Koen Pelleriaux.

“Impact op personeel”

“Er is ook de impact op het personeel dat in quarantaine moet en daardoor geen lessen meer kan organiseren”, vult Inge Van Trimpont als directrice van de CLB’s van het GO! onderwijs aan. “Het is moeilijk om school zo vorm te geven. De quarantaineregels zijn zinloos. We hollen er maar achteraan.”

Een verlenging van de herfstvakantie zagen de onderwijskoepels niet zitten. Ze vreesden dat er dan nog altijd besmettingen zouden plaatsvinden door naar pretparken te gaan of toch onder vrienden af te spreken.