Leerlingen filmen hoe Luca (15) in elkaar wordt geslagen: “Stop met verspreiden van video”

Parket vraagt opheffing parlemen­tai­re onschend­baar­heid van Sihame El Kaouakibi

Maandag zal het Vlaams Parlement beslissen over de parlementaire onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi. Dat weet de onderzoekscel van VTM NIEUWS en HLN. De Commissie voor de Vervolgingen zal er maandag moeten beslissen of El Kaouakibi voor de Raadkamer mag komen of niet. Gisteren stuurde het Antwerpse Parket-Generaal een brief naar parlementsvoorzitter Liesbeth Homans met de vraag de onschendbaarheid op te heffen.

6 oktober