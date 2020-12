Leerkrachten zien verschillende oorzaken in dalend schoolniveau: “Maar leerlingen zijn niet dommer geworden”

Welke verdachten van aanslagen in Brussel moeten voor de rechter verschij­nen? Faroek Özgünes legt uit

7 december Vanaf vandaag buigt de raadkamer in Brussel zich over het dossier van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek, waarbij 32 doden en 340 gewonden vielen. Het gerecht moet uitmaken wie van de verdachten het voor welke rechtbank wil brengen. Onze terreurexpert Faroek Özgünes is ter plaatse en legt uit wat er de komende dagen gaat gebeuren.