Leerkrachten vragen dringend meer omkadering voor digitalisering

De Lerarenbarometer werd woensdag gepresenteerd in Antwerpen en meteen voorgelegd aan een expertenpanel. “Investeren in laptops is nodig, maar we moeten er ook voor zorgen dat ze daarna niet ongebruikt blijven liggen”, zegt zakelijk directeur Jeff Van Poppel van het Antwerps Stedelijk Onderwijs. “De leerkrachten moeten mee zijn in het verhaal. We moeten hen leren omgaan met digitaal materiaal, maar ook hoe ze het kunnen inpassen in hun lessen en wanneer ze het best wel en niet gebruiken.”