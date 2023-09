Leerkrachten scoren hoog op jobtevredenheid en toewijding: “Balans met twee zijden”

Willy (79) begint aan zijn 60ste jaar op rij als leerkracht: “Ik kon gaan doctoreren, maar stond liever hier voor de klas”

Het is weinigen gegeven, maar Willy Goossens (79) startte dinsdag aan zijn 60ste jaar als leerkracht in het Sint-Pieterscollege in Jette. De tijden mogen dan wel veranderd zijn, Willy staat nog steeds met evenveel plezier en energie voor de klas. “Het gedrag van leerlingen heb je als leerkracht zelf wat in de hand. Ben je te vriendelijk, dan lopen ze over je heen, maar enkel straffen helpt ook niet. Het draait vooral om wederzijds respect.”