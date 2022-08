Leerkrachten kunnen loopbaanonderbreking onderbreken

Aantal verkeersdo­den sterk gestegen sinds begin dit jaar, 5 ongevallen per dag met e-step: “Cijfers zien er echt niet goed uit”

Het aantal dodelijke slachtoffers op de Belgische wegen is in de eerste helft van het jaar met 39 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute. In totaal kwamen 231 mensen om het leven, bijna evenveel als voor de coronacrisis. Ook het aantal ongevallen met e-steps en elektrische fietsen neemt toe. “We spreken al over vijf ongevallen per dag met een e-step”, zegt Stef Willems van Vias aan Freek Braeckman bij HLN Live. “De cijfers zien er echt niet goed uit.”

30 augustus