Leerkracht vermoordt ex-partner en haar nieuwe vriend in Charleroi: lessen opgeschort

Verwarring over insulinedo­den in rusthuizen: minister niet ingelicht door parket

Grote verwarring vandaag na communicatie van minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement. De minister sprak in de commissie Welzijn over drie woonzorgcentra waar een overdosis insuline zou toegediend zijn. Crevits had het ook over een vierde ernstig incident. Maar uit navraag van de onderzoeksredactie van Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS blijkt dat het bij twee van de vier gevallen niet om kwaad opzet zou gaan. In die gevallen is er geen reden tot paniek.

16:59