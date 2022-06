Leerachterstand van 21 weken door corona: “Kan tot grote economische kosten leiden”

De leerachterstand van leerlingen in ons land is door de coronacrisis vergroot. Sinds het begin van de pandemie is er een achterstand van 21 weken. Zonder inhaalbeweging brengt dat niet enkel sociale kosten, maar op termijn ook aanzienlijke economische kosten met zich mee, zo stelt een analyse van het Federaal Planbureau.

De pandemie heeft sinds maart 2020 een grote impact gehad op scholen en leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs. Terwijl het onderwijsniveau in België de laatste jaren al aan het dalen was, laten de resultaten van verschillende studies zien dat de pandemie zowel tot een bijkomende daling van het onderwijsniveau als tot een toename van de ongelijkheid tussen leerlingen heeft geleid.

“Op basis van cijfers op het einde van het schooljaar 2020-2021 stellen we vast dat leerlingen (van het zesde leerjaar, nvdr.) een half jaar achterlopen op schema. De helft van de leerstof die ze in een normaal schooljaar onder de knie moesten hebben, hebben ze niet gezien”, zegt Arnaud Joskin, expert bij het Federaal Planbureau.

Kans op inhalen is klein

Sinds de coronacrisis tonen cijfers aan dat het leerverlies voor wiskunde (28 procent van een schooljaar) minder groot is dan voor de andere domeinen: 60 procent voor Nederlands en Frans, en 63 procent voor wetenschappen. Ook blijkt dat de leerachterstand in ons land sterker is dan die in Nederland, met een leerverlies van gemiddeld 12 weken. Eerdere studies wijzen erop dat de kans klein is dat die achterstand nog wordt ingehaald.

De gegevens over de leerachterstand in Franse gemeenschap zijn beperkt. Toch zijn er aanwijzingen dat de daling van het onderwijsniveau er groter zou zijn. “Het onderwijsniveau is er gemiddeld relatief lager en de coronacrisis heeft verhoudingsgewijs een grotere impact gehad op leerlingen met minder goede schoolresultaten.” In tegenstelling tot het onderwijs in Vlaanderen kwamen er geen nieuwe onderwerpen aan bod via het afstandsonderwijs tijdens de eerste lockdown. Ook waren er in de zomer van 2020 geen grootschalige inhaallessen voor leerlingen in moeilijkheden.

Een daling van het onderwijsniveau leidt niet enkel tot een daling van het menselijk welzijn, het zorgt ook voor een daling van het individuele inkomen en van het bruto binnenlands product (bbp), luidt het. “De economische kosten zullen pas zichtbaar zijn wanneer deze generatie de arbeidsmarkt betreedt, maar ze kunnen aanzienlijk zijn als er geen inhaalbeweging komt. Het is dus ook van cruciaal belang, voor zowel de leerlingen als voor onze samenleving, dat het onderwijsniveau van de leerlingen verder wordt opgevolgd”, besluit Joskin.