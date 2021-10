Leerachterstand is door coronacrisis nog verder opgelopen: “We zijn de sterkste leerlingen verloren”

Het onderwijs in Vlaanderen zakt al enkele jaren steeds dieper weg in internationale rankings. Covid-19 gooide daar nog tekorten bovenop, bleek al uit een analyse van de interdiocesane proeven (IDP) die elk jaar bij leerlingen van het zesde leerjaar worden afgenomen. De schoolsluiting in de eerste golf bezorgde onze twaalfjarigen gemiddeld al een half jaar leervertraging voor alle vakken. “Kinderen zijn veerkrachtig, ze halen het wel in”, klonk het sussend. In opdracht van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen gingen KU Leuven-onderzoekers Kristof De Witte en Letizia Gambina na hoe het nu echt is gesteld met de kennis van onze kinderen.