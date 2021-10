Leerachterstand is door coronacrisis nog verder opgelopen: “Achterstand moet in het secundair worden weggewerkt”

Het onderwijs in Vlaanderen zakt al enkele jaren steeds dieper weg in internationale rankings. Covid-19 gooide daar in het schooljaar 2019-2020 tekorten bovenop. “Kinderen zijn veerkrachtig, ze halen het wel in”, werd toen sussend gezegd. In opdracht van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen ging Kristof De Witte, onderwijseconoom aan de KU Leuven, na of de kinderen vorig jaar wel goed op hun pootjes zijn terechtgekomen.