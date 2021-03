Leen lag meer dan jaar in ziekenhuis en kon zoontje wekenlang niet zien: Marc Coucke maakt haar droom waar om in Pari Daiza bij ijsberen te logeren

Een vrouw die in het televisieprogramma Radio Gaga op één getuigde over hoe ze meer dan een jaar in het ziekenhuis lag na een besmetting met een vleesetende bacterie, ziet binnenkort haar grote wens in vervulling gaan. Wekenlang kon ze haar zoontje Floris niet zien en nu mag ze samen met hem naar Pari Daiza om er bij de ijsberen te slapen. Met dank aan Marc Coucke.

Leen deed haar aangrijpende verhaal woensdag. Maar liefst 400 dagen was ze opgenomen in het UZ Gent, nadat een onschuldige ontsteking aan haar amandelen in een nachtmerrie veranderde. “De bacteriën zijn in mijn bloedbaan terechtgekomen en hebben zich op mijn been gezet. Daar zijn ze vanbinnen alles beginnen op te eten. ‘s Morgens had ik last van een pijnlijk plekje aan mijn knie en tegen ‘s avonds kon ik niet meer stappen. Mijn been leek wel honderd kilogram te wegen en ik kon ook niet meer door mijn knieën gaan.”

Diezelfde avond nog onderging ze een operatie die haar leven zou redden. “Ze hebben alles wat ze konden weggesneden aan mijn been”, gaat ze verder.

Weerslag

Leen is een bewust alleenstaande moeder en haar ziekte had ook een grote impact op haar zoontje. Hij was zestien maanden toen het noodlot toesloeg. “Dat was heel zwaar”, getuigt ze. “De eerste twee weken heb ik hem niet gezien, voor de veiligheid van ons allebei. Daarna is hij stelselmatig op bezoek mogen komen, samen met mijn mama. Hij heeft me heel lang moeten missen. Want dan kwam ook nog eens de coronacrisis en mocht ik hem zeven weken niet zien. Alleen achter het glas dan. Maar dat was niet hetzelfde.”

Floris werd gelukkig goed opgevangen, zo klinkt het. ”Mijn moeder is bijvoorbeeld in mijn huis komen wonen om het voor hem tijdens de week zo comfortabel mogelijk te maken.”

Inmiddels is Leen weer een maand thuis, maar ze is nog volop bezig met haar revalidatie. “Momenteel gaat het redelijk goed, maar het was heel zwaar het voorbije jaar”, vertelt ze.

Wat ze nu het liefste zou doen, is met haar kleine jongen naar Pari Daiza gaan en er blijven slapen in een speciale kamer met uitzicht op het verblijf van de ijsberen. Tv-maakster Elke Neuville deelde de wens van Leen en vroeg aan Marc Coucke om de droom te laten uitkomen. Coucke heeft via zijn investeringsbedrijf ­Alychlo namelijk een onrechtstreeks belang van 30,75 procent in Pairi Daiza. Intussen meldde hij op Twitter dat Pari Daiza heeft toegezegd. “Leen en Floris zullen in alle discretie een onvergetelijke ervaring meemaken”, verzekert hij.

