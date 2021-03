Leegstand handelspanden in bijna alle Vlaamse centrumsteden gestegen afgelopen 10 jaar

Koploper is Antwerpen met 1.424 leegstaande panden. Kanttekening daarbij is wel dat dat er amper 39 meer zijn dan tien jaar ervoor. De grootste stijger is Gent: waar er in 2010 maar 190 panden leegstonden, waren dat er in 2020 al 624. Ook Aalst tekent vier maal zoveel leegstand op om uit te komen op 251. In Sint-Niklaas kwamen amper twee leegstaande handelspanden erbij (182 in 2020), in Oostende amper vijf (201 in 2020). Slechts één stad kent minder leegstand dan tien jaar geleden: Mechelen (van 213 in 2010 naar 157 in 2020).