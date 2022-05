“Leeg het aquarium”: dierenrechtenorganisatie protesteert in Brussel tegen dolfinaria

Een 25-tal activisten van dierenrechtenorganisatie Bite Back hebben zaterdag met een protest aan het Europakruispunt voor Brussel-Centraal deelgenomen aan de internationale campagne Empty The Tanks. In meer dan 30 landen wordt actie gevoerd tegen het houden van zeezoogdieren in gevangenschap. Tegelijkertijd vraagt Bite Back nadrukkelijk een einde aan de dolfinaria in België.

Bite Back trok op het Europakruispunt een infostand op, organiseerde live-action painting en toonde een gechoreografeerde formatie. Allemaal om duidelijk te maken dat ze de sluiting willen van het Boudewijn Seapark in Brugge. Dat is het laatste dolfinarium van België, waar acht dolfijnen zitten. Bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) heeft een uitdoofbeleid beloofd, maar een concrete datum is er niet.

“We hebben Empty The Tanks meermaals naar Brugge gebracht, de stad van het laatste dolfinarium van België. In 2022 was de tijd echter rijp om het geweer van schouder te veranderen: het dierenwelzijnsbeleid dat zich over de kwestie buigt, zit in Brussel, niet in Brugge”, stelt Bite Back.

De boodschap van de Belgische dierenrechtenorganisatie is tweeledig, want ze sluiten zich met hun protest ook aan bij de acties die vandaag op 33 locaties over heel de wereld worden gehouden. Ze betogen samen tegen de industrie van het vangen, kopen en verkopen die achter dolfinaria zit. Het is al de tiende editie van Empty The Tanks.