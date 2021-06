Leeftijdsgroepen overboord in de vaccinatiestrategie? “Waarom zouden we onze succesformule nu overboord gooien?”

Zeger Debyser, de expert die aan politiek doet: “Sommige virologen hebben grenzen overschre­den”

5:00 Er is in ons land een viroloog die aan politiek doet en die u negen kansen op tien toch niet kent. Professor en hiv-specialist Zeger Debyser (55) is het hoofd van de afdeling Moleculaire Virologie en Gentherapie aan de KUL en ook N-VA gemeenteraadslid in Leuven. “Sommige collega’s virologen hebben tijdens deze crisis grenzen overschreden. Dan leek het alsof ze beleidsmaker waren, of versimpelden ze de zaken al te zeer. Allemaal dingen die een wetenschapper niet hoort te doen in zo’n crisis.”