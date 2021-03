Le Pain Quotidien sluit tijdelijk helft Belgische zaken: “Situatie is niet houdbaar”

Oostende Tien horeca-uitbaters over openen van terrassen aan kust tijdens paasvakan­tie: “Niet eerlijk ten opzichte van collega’s zonder terras”

9 maart Moeten de terrassen aan de kust open tijdens de paasvakantie of toch maar beter niet? Willen de horecazaken wel open doen of is dat gewoonweg niet rendabel? Heel wat vragen die ook tijdens het overleg van burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) met de horecasector in Oostende niet opgeklaard werden. Wij polsten bij tien horeca-uitbaters of het opportuun zou zijn om de terrassen al vroeger te openen en de meningen zijn verdeeld. Al valt ook de onderlinge solidariteit op.