Laurent Simons (11) heeft zijn eerste universitair diploma op zak: “Hoe meer ik leer, hoe meer ik wil weten”

Het is niet de eerste keer dat u in deze kolommen over Laurent Simons leest. De jongen is al lang bekend als genie, met een IQ van 140 omdat de test niet hoger ging. Hij haspelde spelenderwijs de lagere en middelbare school af, in een tempo waarvan het ‘gewone’ mensen duizelt. Daarna volgde een passage aan de Technische Universiteit van Eindhoven, waar hij in datzelfde razende tempo op een diploma elektro-ingenieur afstevende. Doch, een paar weken voor zijn laatste examens en zijn tiende (!) verjaardag, scheidden de wegen van Laurent en zijn ouders en die van de universiteit. In Eindhoven vonden ze dat er te veel druk op hen lag om Laurent voor z’n tiende een eerste universiteitsdiploma te laten behalen. De ouders van Laurent argumenteerden dat de universiteit zich verlaagde tot pestgedrag om Laurent langer aan zich te kunnen binden.