Lara (34) is mama van twee, zwanger en ongeneeslijk ziek: “Elke dag wil ik plukken. Ik heb geen keuze: het is dit of niets”

Zo onvoorspelbaar is de ziekte: vier dagen na dit interview moet Lara halsoverkop naar de spoeddienst. De pijn is nooit zo erg geweest en ze wordt opgenomen met een interne bloeding. Maar wanneer we haar spreken, is van die pijn nog niets te merken. Tot voor kort fladderde Lara door het leven, en dat hoor je nog: haar stem klinkt vrolijk, optimistisch, alsof kanker nooit haar leven overhoop haalde. Met haar vriend Steffen (31), met wie ze acht jaar samen is, een huis kocht in Beringen en dochters Philippa (5) en Romée (2,5) kreeg, viel ze "met haar gat in de boter". In haar blog 'Lara by Lara' vertelt ze over het ouderschap, net zoals ze dat op haar Instagramkanaal voor duizenden volgers doet. En alsof de puzzel toch niet helemaal gelegd was, zou in februari 2021 haar grootste droom in vervulling gaan: mama worden van drie kinderen. Zo had ze het altijd gewild, ook al kwam de zwangerschap als een verrassing - er was zelfs geen derde kinderkamer. En dus begrijpt Lara nog steeds niet hoe dat leven op een paar weken tijd nog het meest in een horrorfilm veranderde. Wanneer ze het vertelt, slaat haar stem om. "Soms word ik wakker en hoop ik dat het een nachtmerrie was. Maar het is de werkelijkheid. En we geraken er niet uit."