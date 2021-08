Langer studeren, stijgende woningprijzen: jongeren wonen steeds langer thuis

In vergelijking met onze buurlanden wonen jongeren in België langer bij hun ouders voor ze hun vleugels uitslaan: gemiddeld tot hun 25,5 jaar. Ter vergelijking: in Nederland verlaten jongeren hun ouderlijke woning gemiddeld wanneer ze 23,8 jaar oud zijn en in Frankrijk op 24-jarige leeftijd. Al kan het ook extremer: in Zweden verlaten mensen de woning van hun ouders al wanneer ze 17,5 zijn en in Montenegro ligt het gemiddelde op 33,3 jaar. België zit in de Europese middenmoot.