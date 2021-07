Lange wachtrijen op Brussels Airport: “Alle controles duren langer dan normaal"

Zaventem/Wezembeek-Oppem/Kraainem “Anderhalf uur moeten bellen om drie dosissen van geopend flesje kwijt te geraken”: vaccinatie zonder afspraak in Skyhall draait uit op sisser

12:10 In Gent leek het wel Tomorrowland en in Antwerpen was ook ‘Prikpop’ een groot succes, maar in het vaccinatiecentrum in de Skyhall in Zaventem daagden donderdag amper mensen op voor de vaccinatie zonder afspraak. Het was zelfs zo erg dat de medewerkers bijna anderhalf uur moesten rondbellen om drie prikjes van een geopend flesje kwijt te geraken. “Na maanden van enthousiasme was dit een ontgoocheling”, zegt coördinator Patrick Dufraimont.