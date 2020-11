Lange wachtrij tijdens koopzondag op de Meir, politici waarschuwen: “Neem nu geen risico’s”

Minister Vandenbrou­c­ke roept op om vandaag niet te winkelen na grote drukte op zaterdag: “Doe het niet. Het is gevaarlijk”

6:56 Het was zaterdag koppen lopen in enkele grote winkelstraten in Antwerpen en Brussel, en ook ketens als Dreamland, Action en Ikea zagen ongezien lange wachtrijen voor hun deuren opduiken. Maandag gaat ons land voor de tweede keer in lockdown en dat vooruitzicht lokte blijkbaar nog snel een hele hoop kooplustigen. “Niet slim”, reageerden viroloog Marc Van Ranst en biostatisticus Geert Molenberghs. En ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) is die mening toegedaan. Hij roept iedereen dan ook op om vandaag thuis te blijven, als er onder meer in Antwerpen een koopzondag is. “Doe het niet. Het is gevaarlijk”, zegt hij.