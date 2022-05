Lange wachtlijst voor geslachtsverandering

In de genderkliniek van UZ Gent staan 1.033 mensen op de wachtlijst. "Sinds januari hebben we 204 intakegesprekken gedaan, naast de consultaties van mensen die eerder instroomden", zegt Guy T'Sjoen, endocrinoloog in het UZ Gent. "Maar in dezelfde periode kregen we 363 nieuwe aanmeldingen."