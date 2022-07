Lange rij asielzoekers blijft voor gesloten poort van aanmeldcentrum Klein Kasteeltje

Maandag vonden er volgens Fedasil een tweehonderdtal aanmeldingen plaats, al bleven er nog even veel asielzoekers buiten staan toen om 9 uur de poort van Klein Kasteeltje toeging en de politie de aanwezige mensen in de rij vroeg om de omgeving te verlaten en morgen terug te komen. Volgens de aanwezige hulporganisaties sliepen afgelopen weekend opnieuw tientallen mensen op straat voor de deur van het aanmeldcentrum, in de hoop binnen te raken.

"Er zijn opvangplaatsen gecreëerd de afgelopen zomer, maar het is nog steeds onvoldoende. Opvang aanbieden is een resultaatsverbintenis, geen inspanningsverbintenis. De uitstroom uit het netwerk is ook niet verhoogd en dat komt door de lange proceduretijden. De aanvraag en behandeling duurt tegenwoordig een jaar tot anderhalf jaar en dat zorgt ervoor dat het netwerk verzadigd is", vertelt Thomas Willekens, beleidsmedewerker van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.