Lange files op E17 en E34 na aanrijding tussen vrachtwagen en personenwagen aan Kennedytunnel: rijbaan ondertussen weer vrij

UZ Leuven voert eerste buikwand­trans­plan­ta­tie in België uit

In UZ Leuven hebben twee darmtransplantpatiënten succesvol een nieuwe buikwand gekregen. Zo'n operatie is wereldwijd al een vijftigtal keer uitgevoerd, maar nu voor het eerst ook met succes in ons land. De techniek voor die transplantatie helpt om een open buik na orgaantransplantatie te voorkomen, meldt het Leuvense universitaire ziekenhuis.

7:39