Lange files na ongeval in Kennedytunnel: “Vermijd Antwerpen, rijd over Brussel”

“Er zijn nog lange files die maar moeilijk kunnen oplossen nu in volle spits”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. De files staan niet alleen op de Antwerpse ring zelf richting Gent, maar ook op de toekomende snelwegen uit het noorden, voegt hij eraan toe. “Op het einde van de A12, op het einde van de E19. En vooral ook een lastig traject voor mensen die uit de Kempen of uit Limburg komen naar Antwerpen, want op de E313 is het al aanschuiven van Massenhoven.” De wachttijden lopen op dit moment op tot meer dan een uur. Bruyninckx raadt aan om Antwerpen te vermijden en over Brussel te rijden.