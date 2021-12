Langdurige Covid-19 vaak gepaard met overgevoelig zenuwstelsel, kinesitherapie noodzakelijk voor revalidatie coronapatiënten

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Voor een vijfde van de patiënten met langdurige Covid-19 zijn de symptomen zo ingrijpend dat ze dagelijkse activiteiten zoals werk, huishouden, of vrijetijdsactiviteiten niet meer kunnen uitvoeren. De aanhoudende klachten bij deze mensen zijn talrijk: extreme vermoeidheid, kortademigheid, concentratiestoornissen, duizeligheid, pijn, angst of depressieve gedachten. De lijst aan klachten komt vaak voor bij patiënten die lijden aan een verhoogde gevoeligheid van het zenuwstelsel, zoals bijvoorbeeld bij fibromyalgie en andere chronische pijnsyndromen.

"Centrale sensitisatie wil zeggen dat de hersenen een signaal als pijn kunnen interpreteren zonder dat er effectief in ons lichaam een acuut probleem of echte schade is. Het lichaam gaat bovendien steeds sterker reageren, met vage maar ernstige klachten als gevolg. En hoe ernstiger de klachten, hoe groter de impact op de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit", legt professor Maarten Moens, neurochirurg in het UZ Brussel, uit.

Verder toont de studie aan dat 40 procent van die mensen minder mobiel is en 3 procent is bedlegerig. De uitvoerders van de studie benadrukken dat er binnen de revalidatie nood is aan extra aandacht voor pijneducatie en cognitieve gedragstherapie bij patiënten die symptomen vertonen van centrale sensitisatie.

Kinesitherapie

Vandaag verschijnt nog een andere studie van de VUB en het UZ Brussel waarin kinesitherapie als essentieel wordt aangehaald binnen de Covid-19-revalidatie. Volgens dat onderzoek van de Rehabilitation Research Group aan de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel heeft kinesitherapie voor Covid-19-patiënten een positief effect heeft op de longfunctie.

Tot dusver waren richtlijnen voor de kinesitherapeutische behandeling van Covid-19-patiënten vaak gebaseerd op vorige ervaringen bij patiënten met andere, gelijkaardige longaandoeningen. Intussen zijn er wel verschillende klinische studies rond het gebruik van kinesitherapie voor coronapatiënten, maar om tot algemene richtlijnen te komen zijn de onderzoekers van VUB en UZ Brussel vijftien bestaande studies in detail gaan bekijken.

In deze studies werd kinesitherapie in verschillende vormen aan in totaal 1.341 Covid-19-patiënten aangeboden. De bestudeerde behandelingen bestaan onder meer uit het verbeteren van de longfunctie, het trainen van de ademhalingsspieren, het fitter worden, krachttrainingen of aerobe trainingen zoals wandelen. De conclusie is dat het verbeteren van de longfunctie in combinatie met aerobe of krachttrainingen noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd stellen ze ook een positieve psychosociale functie vast.

“Ondanks deze positieve resultaten is er wel nood aan meer onderzoek van hoge kwaliteit gericht op alle stadia van herstel na Covid-19, acute en chronische Covid-19, om gezondheidsmedewerkers te kunnen voorzien van duidelijke, op bewijs gebaseerde richtlijnen. Het is ook belangrijk om gepersonaliseerde benaderingen en interventies zoals voedingsoptimalisatie of psychologische ondersteuning te onderzoeken”, zegt onderzoekleidster Emma De Keersmaecker (VUB).