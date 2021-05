Langdurige burn-outs en depressies met 40 procent gestegen op vier jaar tijd

HET DEBAT. Een dag minder werken voor hetzelfde loon: wondermid­del of utopie? Dit zeggen jullie

15 maart Een werkweek van vier dagen zonder verlies van loon. De Spaanse regering werkt aan een grootschalig proefproject waarbij bedrijven met steun van de overheid de vierdagenwerkweek kunnen uittesten. Volgens voorstanders is een dag minder werken niet alleen goed voor de mentale gezondheid van de werknemer en voor het milieu, maar kan het ook een manier zijn om de economische crisis te overwinnen. Is dat echt zo? En is dat wel betaalbaar, minder werken met behoud van loon? Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord. Nu is het aan jullie.