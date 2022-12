Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op controle in ziekenhuis na val op ijs

Het was de voorbije dagen spekglad. Daar kan ook minister-president Jan Jambon van meespreken, want zondag gleed hij uit aan zijn woning en kwetste daarbij zijn enkel. Omdat de pijn verergerde, is hij naar het ziekenhuis voor een controle. Voorlopig is het nog wachten op de resultaten van het onderzoek, aldus zijn woordvoerder.

14:16