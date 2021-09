Lang leve de vrijheid, maar in ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen en winkels gelden nog steeds andere andere wetten: waarom is dat?

Een bruiloft zonder corona-regels. Met duizenden samen dansen en zingen zonder mondmasker. En toch mag er in veel zorginstellingen maar één vaste bezoeker één uurtje per dag naar binnen. En toch zien ze in scholen ouders voorlopig liever niet. Hoe komt dat toch? “We begrijpen dat dit voor frustratie zorgt, maar zeker in de ziekenhuizen is het nog lang niet zoals vroeger.”