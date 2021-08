Landgenoten wanhoop nabij omdat ze niet terug naar huis geraken: “Ze houden ons extra in de gaten”

"Ons leven is echt in gevaar. Ik hoop dat er vandaag vluchten zijn", liet een Belg gisterochtend vanop de luchthaven van Kaboel weten aan 'VTM Nieuws'. Diezelfde jongeman enkele uren later, vanop diezelfde luchthaven en in wat voorlopig zijn laatste bericht was omdat de batterij van zijn gsm leeg is. "Zeg tegen de Amerikanen dat ze ons doorlaten naar een vliegtuig. We zijn radeloos." Wat de Belg dan nog niet weet, is dat er later op de dag een bericht uit Amerika volgt dat alle vluchten worden opgeschort.