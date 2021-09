Landbouwverenigingen luiden alarmbel: “Hoort de wolf hier wel thuis?”

Oudsbergen Wolf is niet onder de indruk van kritiek en slaat opnieuw toe in Meeuwen: “Zo kunnen we toch niet bezig blijven?”

14 september De Limburgse wolf is op oorlogspad. Afgelopen zondagnacht werden al twee shetlandpony’s doodgebeten in Meeuwen, maar daarmee was de honger blijkbaar niet gestild. Dinsdagnamiddag werd een dode koe aangetroffen in Meeuwen. De kritiek op de aanwezigheid van de wolf zal daarmee nog luider klinken.