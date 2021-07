Landbouwers schieten jeugdbewegingen te hulp

Corona duwt levensver­wach­ting van Belg een jaar lager

13:59 Wie in 2020 geboren werd, heeft een gemiddelde levensverwachting van 80,8 jaar. Dat is een jaar minder dan in 2019, een gevolg van het coronavirus, zo blijkt uit gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel. Een stevige daling dus, maar Statbel benadrukt dat die tijdelijk is.