Lampiris wijzigt naam in TotalEnergies

Lampiris werd in 2003 in Luik opgericht door de Belgische ondernemers Bruno Venanzi, momenteel voorzitter van voetbalclub Standard Luik, en Bruno Vanderschueren. Ze maakten van de energieleverancier de nummer drie op de residentiële markt in België. Vooral in Wallonië en Brussel staat het bedrijf sterk.

In 2016 nam Total Lampiris volledig over. De Franse oliereus werd zo ook actief in de verkoop van elektriciteit en aardgas. De overname was "het beste scenario voor Lampiris om verder te groeien", klonk het destijds. Ruim vijf jaar later neemt Lampiris dus de naam van zijn eigenaar aan: TotalEnergies. Dat zal gebeuren vanaf eind januari. Voor klanten verandert er verder niets, luidt het.

In een videoboodschap spreekt Lampiris-CEO Marc Bensadoun over een "logische stap". TotalEnergies heeft twee ambities, zegt hij. "Een belangrijke rol spelen in de energietransitie en een van de eerste wereldwijde producenten van hernieuwbare elektriciteit worden. Dankzij TotalEnergies kan Lampiris samenwerken met Rentel, een immens windmolenpark voor de kust van Oostende. Dankzij dat park, een van de grootste in België, kunnen we groene en lokale stroom leveren aan meer dan 300.000 gezinnen."