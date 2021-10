Lalieux voorziet gegarandeerd minimumbedrag als overgangsuitkering

De Croo roept G20 op verantwoor­de­lijk­heid te nemen in klimaatbe­leid: “Uit solidari­teit met landen in de frontlinie”

21 oktober In een open brief die hij samen met acht andere regeringsleiders heeft ondertekend, roept premier Alexander De Croo de landen van de G20 op om hun verantwoordelijkheid te nemen in het mondiale klimaatbeleid. "Het venster voor beslissende klimaatactie sluit snel", schrijven ze. "We vragen de G20-landen om een duidelijk signaal te geven dat ze zich ten volle bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze dragen."