Lalieux: "Bedrijven moeten mentaliteit rond aanwerving personen met handicap veranderen”

2 jongeren met een beperking over hun toekomst op de arbeids­markt. “Ik doe het even goed als de rest”

Voor veel mensen met een beperking gaat de zoektocht naar een job niet van een leien dakje. Daar kunnen Jorrit (18) en Melike (19) over meespreken. Ze staan alle twee aan het prille begin van hun carrière, hebben hun eerste vakantiejob achter de rug en vertellen over de drempels die ze moesten overwinnen. “Ik wil later graag psycholoog worden, maar natuurlijk zit ik met twijfels. Gaan mensen wel beroep willen doen op een psycholoog met een beperking?”

26 augustus