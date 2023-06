Vooruit mild voor Lahbib, CD&V wil snel duidelijkheid

Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere vindt het goed dat Lahbib toegaf dat ze de eindverantwoordelijke is voor de afgifte van de visa, al betreurde de socialiste wel dat dat twee weken op zich liet wachten. "Een minister moet eerlijk zijn over de eigen rol. Iedereen kan fouten maken, zelfs in politiek, en iedereen geeft daar duidelijk ander gevolg aan, maar het is wel belangrijk dat daar eerlijkheid over is, zeker in het parlement."