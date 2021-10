Lagere rente op coronaleningen nog tot einde van dit jaar mogelijk voor kmo's

Slangen op maandag. Het fundamente­le probleem van deze regering is dat ze het verschil niet ziet tussen wenslijst­jes en een ambitie

5:30 Premier De Croo kon zijn nachtelijke onderhandeling vorige week als een volleerde Nina Derwael afsluiten: wat foutjes op de balk, maar een perfecte landing. Vermoeid lachende gezichten, flauwe grapjes over en weer, een State of the Union op een bedje van genoegzaamheid en een oppositie die vooral uitblonk in voorspelbaarheid. Het gaf de indruk dat Vivaldi met goede en vereende moed aan het post-coronatijdperk begon. Maar wie kan intussen vertellen op welke noemer deze veelkleurige coalitie gebouwd is? En wat haar hogere ambitie is?