Lagere energiefactuur voor één miljoen Belgen

Hanne Verbruggen pakt olympisch ticket op de marathon en geeft voltijds les: “Vijf jaar geleden had ik niet eens spikes”

7 december Verrassing van formaat zondag in Valencia, waar Hanne Verbruggen (27) tijdens de marathon onder de limiet voor de Olympische Spelen in Tokio dook. En dat op haar derde marathon ooit. Maar er is meer: Hanne begon amper vijf jaar geleden met atletiek én staat tussen het lopen door voltijds voor de klas in de middenschool van Halle. “Vijf jaar geleden had ik niet eens spikes.”